Stephan ODDOS

Passionné d'entreprendre depuis mes plus jeunes années, j'ai eu l'occasion de mettre à profit mon expérience en management et en commerce en dirigeant plusieurs entreprises. Aujourd'hui à la tête de 1+UN, holding regroupant mes 3 sociétés (Trentotto, Oddos, Logistic & Co), j'ai encore et toujours la soif et l'envie d'aller plus loin.



Cette année 2013 sera pour notre groupe une année de mutation pour devenir encore plus expert dans nos métiers. Que cela soit avec Trentotto (mobilier design intéreur/extérieur), Oddos (aménagement d'espace de bureau) ou Logistic & Co (solution logistique au service de tous) nous avons l'envie et la volonté de toujours mettre le client au coeur des choses.



Nous l'écoutons, le conseillons et sublimons son quotidien.



J'ai volonté d'accompagner mes sociétés dans leur développement pour que chacune devienne experte dans son domaine, notre valeur ajouté est là, nous voulons aller au bout des choses et proposer le meilleur des choses et de nous même. C'est dans cet esprit que je choisis mes collaborateurs, mes fournisseurs, le mobilier et les objets que nous proposons.







