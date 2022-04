Jennifer LANDAU FIORENTINO

Avocat spécialisée en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, j’ai créé le service juridique du site Videdressing.com et mis en place des process dans la lutte anti-contrefaçon.



Animée par cette envie de toujours me dépasser et appréciant le dynamisme induit par la polyvalence, j'ai étendu mon domaine de compétences. Ainsi j'ai pris en charge le community management et la rédaction de contenus éditoriaux. Cela m'a permis de constituer une expertise en recrutement de clients.



Décidément passionnée par le business sur le web et cultivant un goût pour l’entrepreneuriat, j’ai co-fondé la société PLACE DU MARIAGE, opérant la première et unique place de marché dans le domaine du mariage et du couple.



Expertise :

Propriété intellectuelle et nouvelles technologies

Lutte anti-contrefaçon

Community management

Rédaction de contenus éditoriaux

E-merchandising

Rédaction de communiqués de presse

Organisation de shootings mode

Optimisation des process

Conseils clients