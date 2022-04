Jennifer LARRAN

D’origine multiculturelle, et après un parcours professionnel très varié, j’ai acquis une variété de techniques (logiciels et artisanales) dans le domaine du print, du web, de l’ePub, et bien d’autres secteurs. De nature curieuse et autodidacte, j’aime garder un oeil sur les nouvelles technologies.



Mes compétences :

MICROSOFT OFFICE

RHINOCEROS 3D / SOLIDWORKS

DREAMWEAVER / WORDPRESS

AFTER EFFECTS

ILLUSTRATOR

FONTLAB

PHOTOSHOP

INDESIGN

VEILLE NUMÉRIQUE

COMPOSITION

WEB

PRINT

ANIMATION 2D

SIGNALÉTIQUE

MISE EN PAGE

DESIGN CORPORATE

ÉDITION

EPUB

DESIGN ÉVÉNEMENTIEL

CHARTE GRAPHIQUE