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Jennifer LAURENCY

Paris

Election présidentielle 2022

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  • AMLIN FRANCE - Assistante de souscription Risques Industriels Sensibles

    Paris 2013 - maintenant GESTION DES SAISIES EN APERITION ET COASS, DES RELANCES, RAPPORT D'EXPERT, MISE EN DEMEURE, MISE A JOUR ET SUIVI DES CONTRATS EN APERITION ET COASS, AVENANT DE RÉSILIATION, AVENANT CHANGEMENT DE COURTIER, FICHE DE SYNTHESE, SCORING, OM INGÉNIEURS,...

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