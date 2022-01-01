Jennifer LAURENCY

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AMLIN FRANCE
- Assistante de souscription Risques Industriels Sensibles
Paris2013 - maintenantGESTION DES SAISIES EN APERITION ET COASS, DES RELANCES, RAPPORT D'EXPERT, MISE EN DEMEURE, MISE A JOUR ET SUIVI DES CONTRATS EN APERITION ET COASS, AVENANT DE RÉSILIATION, AVENANT CHANGEMENT DE COURTIER, FICHE DE SYNTHESE, SCORING, OM INGÉNIEURS,...
ASSURANCES ET CONSEILS
- GESTIONNAIRE PRODUCTION IMMEUBLE
2011 - 2013GESTION DES CONTRATS, DEVIS, PRIMES TERMES, REPLACEMENT, RÉSILIATIONS, SINISTRES, ETUDE ET REPRISE DE PORTEFEUILLE
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2008 - 2010GESTIONNAIRE SINISTRE, PRODUCTION, CONSTRUCTION
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