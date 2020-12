Anne CROLAIS

Je recherche pour un de mes clients, Administrateur de biens, sur Paris 17ème, un gestionnaire de copropriété confirmé.



Après une expérience de près de 10 ans passée dans un grand groupe à des fonctions opérationnelles et une expérience en Cabinet RH généraliste, j'ai développé ma propre activité comme Consultante RH depuis 2007.



J'interviens auprès des entreprises et de leurs salariés pour les accompagner :

- dans leur mobilité interne,

- dans la gestion et le développement de leur carrière,

- dans la détection, évaluation et gestion des talents.



Je propose aux entreprises, aux salariés et aux particuliers :

- des accompagnements professionnels personnalisés



Ma démarche est celle du "sur mesure " : elle passe par une identification précise du besoin. Elle s'appuie sur une méthodologie soigneusement adaptée et une éthique éprouvées, ainsi que sur une solide connaissance de l'entreprise, du marché de l'emploi et des techniques de recrutement.

Ma pratique se réfère à des outils de développement personnel et à des techniques de coaching auxquels je suis accréditée et formée.

SOSIE, MBITI, PAPI, formée à AT 101, graphologue SFDF, formation coaching en cours.





vous pouvez me contacter en m'envoyant un mail annecrolais@acteam-conseil.fr



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement professionnel

Gestion de carrière

Recrutement