Claire DUTHOIT

PRESTATIONS DE COACHING



Comment se déroule un coaching ?



Suite à un entretien préalable d'une demi heure,

durant lequel nous faisons emmerger vos objectifs,

nous convenons ensemble d'un nombre de séances, pouvant aller de 3 à 8,

et établissons un calendrier de rendez-vous.







Une fois les rendez-vous pris....



Entrons dans le vif du sujet.

Au travers de différents exercices ludiques et créatifs, je vous accompagne pour vous permettre d'explorer vos objectifs professionnels.

Ensemble, dans un cadre de confidentialité, dans un lieu neutre,

je vous propose de rencontrer votre excellence, ou d'envisager une lecture constructive de votre perception du monde du travail.

Il s'agit de vous accompagner afin de faire éclore vos potentiels, vos espoirs, vos rêves vers vos objectifs fixés pendant l'entretien préalable.

Fixons ensemble la durée de la séance (une séance de coaching en face à face dure entre une heure et deux heures).







Mes compétences :

Coaching professionnel

Accompagnement du changement

Orientation professionnelle

Gestion des compétences

Pédagogie