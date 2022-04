Jennifer LE HOANG

Après avoir étudié deux ans en faculté de médecine (paris V), j'ai pu acquérir un sens de la rigueur et de l'organisation pour réussir.

J'ai décidé de me ré orienter vers le secteur de la communication car c'est un domaine qui bouge et qui est très varié.

Je suis une personne très dynamique et motivée, mes différents emplois saisonniers m'ont permis de développer mon sens du travail d’équipe, et de m'adapter à différentes situations.

Véritable passionnée par l'univers du luxe, j'ai choisi naturellement de me spécialiser depuis la licence en Marketing du Luxe.



Mes compétences :

Communication

Mode

Organisation