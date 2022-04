Jennifer LEBLIC

Les métiers de l'information : des métiers à valeur ajoutée.

Dans des environnements hautement concurrentiels, faciliter l’accès et le partage de l’information est l’un des enjeux majeurs des organisations modernes. La maîtrise de la documentation technique est un élément clé de la conception et de la réalisation des produits et services.

Il s’agit d’améliorer la compétitivité de l’entreprise en réduisant ses coûts de production et en diminuant ses délais de mise en œuvre des produits et des services pour valoriser son positionnement sur le marché.

Dans cet objectif, je travaille sur le contenu de l’information, je la centralise et la mets à disposition mais surtout je veille à être extrêmement exigeante pour être la professionnelle dont les utilisateurs ont besoin.



Mes compétences :

Archivage électronique

Database administrator

Documentation technique

Information Management

GED Collaborative

Pack office

Photographie

Information Technologies

Web 2.0

Information Architecture

Workflow documentaire

Document control