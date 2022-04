Jennifer LECOMTE

Double compétence juridique - conformité



Spécialisations juridiques : Droit bancaire et du financement, Corporate, Droit des contrats et des affaires, Droit financier, Assurance, Réglementation de l’intermédiation, Droit des sûretés.



Spécialisations conformité : contrôle de la conformité, interlocutrice autorités de contrôle, contrôle interne, LCB/FT, déploiement de culture conformité, coaching et développement personnel liés aux problématiques des services juridiques et conformité.



Contexte de travail : France et Europe, fonction transverse, nombreux interlocuteurs (opérationnels, comité de direction, filiales étrangères, autorités, provider, partenaires...) adaptabilité, diplomatie, confidentialité et autodidaxie.