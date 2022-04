Jennifer LECOMTE

Responsable Ressources Humaines, Vaillant Group France.

Filiale commerciale française d'un industriel de produits de confort thermique.



Le poste que j'occupe est un poste généraliste qui permet d'être le relais de la stratégie RH sur la filiale commerciale et les fonctions supports. La société est composée de plus de 200 personnes.



Mes missions sont :



- Assister et conseiller les opérationnels dans toutes leurs problématiques sociales,



- Gérer les dossiers individuels (licenciement, contentieux...) et accompagner le collaborateur tout au long de son contrat de travail (mobilité...)



- Préparer et coanimer les réunions DP, CE, CHSCT...



- Recruter,



- Construire et piloter le plan de formation,



- Être le garant de l'application du droit du travail.



Mes compétences :

Droit

Droit du travail

GPEC

Recrutement

Ressources humaines