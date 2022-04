Fondateur et dirigeant de votre agence web DekolageArray, spécialisée dans la conception de sites internet, la création graphique, le conseil en stratégie digitale et la formation. Vous avez un projet ? Ensemble, concevons les expériences et technologies digitales au service de votre image !



Mes compétences :

Photoshop

Dreamweaver

Illustrator

Pack office

Html/Css

Marketing

InDesign

Web marketing

Community management

Wordpress

Microsoft SharePoint