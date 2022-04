Jennifer LEGOU

Actuellement, jeune diplômée (octobre 2013), je souhaiterais m’investir au sein d'une société.



Je dispose d’une expérience de trois ans dans le domaine du Commerce (avant-vente et après-vente) et je suis opérationnelle sur des logiciels de gestion Commerciale, comptable et sur les outils bureautiques.



En effet, au cours des trois années qui ont suivi mon Baccalauréat, j’ai réalisé deux formations :

un Brevet d’Etudes Supérieures Assistante de Gestion PME-PMI et un Diplôme Européen d’Etudes Supérieures en Marketing.



Ces deux formations ont été réalisées en alternance au sein du groupe « Union des Groupements d’Achats publics » pour le poste d’Assistante de relation clientèle.



La polyvalence et l’esprit d’équipe qui m’animent ainsi que ma capacité d’adaptation, font de moi une collaboratrice sérieuse et compétente.



Je possède l’enthousiasme, le dynamisme, mais aussi la rigueur nécessaire pour répondre à vos attentes. Rigoureuse et dotée d'un bon relationnel, je saurais mettre à profit créativité et réactivité pour administrer efficacement.





Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Paye - comptabilité et commerciale

Sales Force

Ciel Paye

Ciel Compta