Valérie SAROTIN

Actuellement en poste, je reste à l'écoute du marché du travail & suis ouverte à toute opportunité professionnelle



Chargée de clientèle Grands Comptes Services Déconcentrés & Opérateurs d’État (dépts 78, 92 & 95, METEO FRANCE, INSERM, lNRA, INRIA, ANDRA, IRSTEA, IFPEN, IRSN), ma mission consiste à porter l'offre globale de l'UGAP, centrale d'achat public, en assurant la promotion de l'établissement, à conseiller mes clients afin de les aider à mener leurs projets à terme et à développer nos affaires par la mise en œuvre de plans d'actions commerciales et de conventions de partenariat nationales, avec mise en place de tarifications spécifiques pour ces grands acteurs publics



La diversité des appels d'offres que je mets à la disposition de mes partenaires m'ont permis d'acquérir de solides connaissances dans les domaines suivants :



° Prestations de service aux bâtiments et à la personne (nettoyage, sécurité humaine, accueil, déménagement, entretien des espaces verts, contrôles réglementaires des bâtiments, maintenances multi techniques, formation professionnelle, déplacements professionnels, énergie, ...)

° Mobilier (bureau, réunion, accueil, scolaire, hébergement, espaces pédagogiques, ...) & Équipement général

° Informatique (P2I, réseaux, téléphonie, visioconférence, classes mobiles, TNI, ...)

° Véhicules légers, LLD, LMD, LCD, gestion de flotte, assurance auto, ...

° Consommables (papier, fournitures de bureau, informatique, ...)



Réalisation d’un CA annuel de 26 M€ l'an passé pour mon seul secteur (progression de 30%)



Je mène également des projets personnels dans le domaine de la décoration évènementielle et suis passionnée de photographie



Mes compétences :

Achats publics

Négociation commerciale

Prestations de services

Connaissance opérateurs de l'Etat

Gestion de projet

Marchés publics

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word 2010

Logiciel CRM

Microsoft Excel 2010

SAP