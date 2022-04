Bruneau STEPHANIE

ISSUE DE FORCE COMMERCIALE TERRAIN QUI EST MON UNIVERS DEPUIS PLUS DE 15 ANS.



A ce jour J' AGRANDIT MON ACTVITE ET JE RECRUTE 5 TELEPROSPECTRICES(teurs)URGENT

INDEPENDANTS POUR DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN MUTUELLE SANTE.

Définir les objectifs de productivité individuels et collectifs, des délais de traitement et des niveaux de qualité

- Garantir l’atteinte des résultats quantitatifs et qualitatifs du centre de production

- Mettre en place et suivre les procédures de travail et les règles de gestion commerciale

- Définir une politique de rémunération en adéquation avec les objectifs

- Assurer la mise en œuvre et la réalisation des entretiens annuels d’évaluation

- Mettre en place des actions techniques et RH afin de respecter les objectifs (mise en place de formations, organisation, management, mise en application des procédures métier)

- Veiller au bon fonctionnement des outils de production.



POUR VOUS MESSIEURS, MESDAMES COURTIERS EN MUTUELLE SANTE JE SUIS CAPABLE DE REMPLIR L 'AGENDA DE VOS COMMERCIAUX A VOTRE GRE AVEC UN TAUX DE TRANFORMATION DE 1/2



MON DYNAMISME ET MA FORCE DE PERSUASION FONT DE MOI UNE GERANTE AGENT SUPERVISEUR REDOUTABLE ;CAPABLE D'AUGMENTER LE RENDEMENT PRODUCTION DE 70% ET DE CE FAIT AUGMENTER LE CHIFFRE D' affaire de vos ventes Considérablement; JE ME FIXE TOUJOURS DES OBJECTIFS ET DE NOUVEAUX DEFIS AFIN DE LES ATTEINDRE .

LA REUSSITE EST MA PRIORITE ET MON MOTEUR PERSONNEL.



Mes compétences :

Courtage

Téléprospection

Supervision

Empathie naturelle

Vente

Audace

MORALITE

RELATIONS HUMAINES

Présence d'esprit

Genereuse

Humour

Positive attitude

Marketing stratégique

Tenace et pugnace

Stratégie de communication

Secret professionnel

Responsabilité

Conseil

Développement commercial