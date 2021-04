Alexandre CLARISSE

En charge de la croissance, de la rentabilité et dune relation client à forte valeur ajoutée.

Plus de 10 ans dexpérience dans le secteur du conseil et du service IT.



- Vente de solutions complexes auprès des directions

- Maitrise de lenvironnement client: organisation, acteurs clés et décisionnaires

- Approche centrée client avec un focus commercial

- Négociation, résolution de problème et gestion de crise

- Management des équipes commerciales, coordination de lavant-vente et du delivery

- Approche stratégique, esprit danalyse et prise de décision

- Collaboratif, motivé et esprit d'initiative



Business Platform - Cognitif - Blockchain - IOT - Digital - Customer Centric





CV disponible en ligne:

= > http://aclarisse.lexlan.net