Jennifer LIVET

Forte de 6 ans de pratique en tant que formatrice, j'ai eu la possibilité de travailler pour des entreprises telles qu'Apple ainsi que le groupe COOP, leader suisse de la grande distribution COOP. J'ai acquis une parfaite connaissance des formations internes en management, gestion du temps, placement de produit et formation technique des logiciels internes pour la gestion des collaborateurs et des salaires.

Durant ce mandat, j'ai également participé à la création d'un e-learning au niveau national afin de permettre au personnel de se former sur leur lieu de travail aux nouvelles procédures. Travaillant dans un environnement multiculturel, j'ai animé de nombreuses séances et groupes de travail en allemand et mes capacités en communication ainsi qu'en gestion de groupe m'ont souvent amené à travailler dans des projets nationaux.



Enfin, mon expérience chez Apple comme adjointe du manager et formatrice m'a permis de découvrir les enjeux d'une marque au placement de produits stratégique. Bénéficiant de nombreuses formation interne en anglais dans la vente et les connaissances logiciels, j'ai pu aisément ensuite mettre mon savoir à disposition de mes collègues et des clients pour devenir une référence dans le milieu suisse-romand des formations sur les nouveaux systèmes de la marque, notamment en collaborant avec la télévision nationale dans le cadre de projet vidéo.



Motivée, dynamique et compétente, ayant l'expérience des grandes entreprises et le sens de l'initiative, je suis une personne créative avec un grand sens de la communication.





