Jennifer LORIGUET

Bonne présentation, souriante, dynamique, autonome et motivée, je suis actuellement en poste sur Besançon en tant que responsable adjointe dans une grande enseigne.



Après 5 ans en poste en grande distribution et distribution, je souhaite me réorienter professionnellement dans le domaine du secrétariat, accueil.

Les différentes tâches que j'ai effectué sur ces postes sont entre autres : réception et contrôle des marchandises, organisation et gestion de rayons, facing,implantation, réassort, réapprovisionnement,rotation des produits,mise en avant de produits fars et exposition, encaissement, service après vente, accueil et conseil client.



Mes compétences :

Ponctuelle

Dynamique

Motivée