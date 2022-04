Jennifer LUCAS

Très motivée, passionnée par la programmation, l'internet et les nouvelles technologies en général, je suis titulaire d'un BTS Informatique de Gestion option Développeur d'applications.

J'étudie à l'EPITA, école d'ingénieurs informatiques du groupe Ionis.



Compétence informatique:



Langages web :

•PHP 5

•HTML, CSS (respect des normes du w3c )

•JavaScript

Langages compilés :

•C :création de mini jeu

•C#:création d’une application de génération de liste de course

•VB : création d’un mini jeu

•Java : Création d’un logiciel de traduction, création d’un logiciel de gestion des statistiques.



Serveur Web: Apache

Bases de données: SQL , MySQL

Méthode d’analyse: Merise, UML

Systèmes d’exploitation: Linux (fedora, ubuntu, RedHat), Windows (98, XP, Vista, Seven)

Logiciel: Packs office, Adobe Web, Sharepoint, Liferay, OpenSSO, Urchin, Pythéas, Eclipse, Visual Studio



