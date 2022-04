Jennifer MAJOR

D’origine suédoise, hollandaise et américaine, je me sens citoyenne du monde et fais de cette multiculturalité le moteur de mon projet professionnel.



Issue d'une expérience de 11 ans dans le commerce international, j'évolue aujourd'hui au sein d'une université comme responsable des relations internationales.



Je serai ravie d'échanger avec toute personne exerçant le même métier ou d'autres professions liées à l'international.



Mes compétences :

Communication externe

Gestion de projets internationaux

Relations interculturelles

Relations internationales

Evénementiels et salons

Management Interculturel

Gestion de projets culturels

Développement de partenariats