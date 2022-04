Jennifer MALVOISIN

Autodidacte avec plus de 15 ans d'expérience en Vente / Relation Client, je maîtrise les différentes techniques de vente et de négociation auprès d'une clientèle avisée.



Animée par mes valeurs humaines (l'éthique, le respect, l'intégrité, l'humilité, la communication, l'organisation et la conscience professionnelle) et forte d'avoir mené des formations, des intégrations et du management direct (2 à 3 personnes) ou transversal je sais transmettre, évaluer et faire grandir un collaborateur.



Autonome, Organisée, Combative et Orientée clients et résultats, je sais être une interlocutrice privilégiée et développer un réseau.







Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Informatique

Négociation

Management