Jennifer MANDAGLIO

Mes 5 années d'expériences m’ont permis de mettre en place des outils d’analyse et logiciels d’aide à la décision, et des procédures au sein des services comptabilité, ressources humaines et commerciaux, afin de fournir une analyse financière des plus fiable et réactive.



Je vous propose donc de mettre ma capacité d’adaptation, mon sens de l’organisation et mon analyse au service de votre entreprise pour mener à bien les missions proposées.



Spécialisation dans:

- Gestion de projet

- Gestion budgétaire

- Comptabilité analytique

- Microsoft Excel

- IBM Cognos TM1



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Informatique de gestion

Analyse financière

Gestion budgétaire

Microsoft Office

SAP

IBM AS400 Hardware

Business Objects

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

Audit

Microsoft Access

Reporting financier

Comptabilité générale

Comptabilité clients

Comptabilité fournisseurs

Cognos TM1

Comptabilité analytique