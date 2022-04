Arnaud TERRIER

Douze années d’un parcours professionnel riche et complémentaire initialement centré sur la responsabilité de l’ensemble des problématiques financières, administratives et ressources humaines, auquel est venu se greffer progressivement la prise en charge de la plupart des services supports, je souhaite aujourd’hui vous apporter mon expérience, ma force de proposition, mon investissement ainsi que ma polyvalence, afin de me positionner, au travers de nouveaux challenges, comme véritable "business partner" au sein de vos services financiers ou sur des fonctions plus généralistes



Mes compétences :

Management d'équipe

Contrôle de gestion

Services généraux

Gestion des ressources humaines

Informatique de gestion

Comptabilité

Autodidacte

Force de proposition

Autonomie

Esprit d'équipe

Esprit analytique

Persévérance

Esprit d'initiative

Organisation d'entreprise

Coaching

Sage ligne 100; Sage X3 ; PMI'CS ; TM1 ;

Gestion de réseau et parc informatique : hardware

Anglais : bon niveau

Polyvalence