Nicolas MASSEY

Bien le bonjour, vous qui parcourez mon profil.



Qui suis-je ? "Encore un informaticien" me direz-vous. Si mon domaine d'activité actuel est essentiellement l'informatique, je préfère être vu comme un « apporteur de solution ». Car c’est bien ce qui m’intéresse dans mon métier, écouter les problématiques qui me sont soumises, pour trouver puis mettre en place la solution la plus adaptée.

Gérer une équipe, gérer des projets, sont aussi des challenges qui me permettent de m’épanouir dans mon travail.

Car même si 17 ans d’expérience en informatique m’ont permis d’avoir un bagage technique qui me donne une vision transversale de l’informatique (du développement, en passant par les systèmes, le réseau, jusqu’à la téléphonie IP), ce que je recherche c’est plus mettre l’informatique au sens large du terme au service de l’humain.

L’informatique doit être un outil, pour l’humain, pas un frein. Tel est mon credo.



Merci pour votre visite et peut-être à bientôt



Mes compétences :

Administrateur système

Alcatel

Chef de projet

Cognos

Informatique

Internet

Multimedia

Qlikview

SUGARCRM

Téléphonie

Téléphonie IP

VMware

Virtualisation

Stormshield

Avaya

Firewall

Netasq

Streamcore

3cx

Veeam