Laurent DASSIER

Formations professionnelles qualifiantes (1999 à ce jour)



• Virtualisation : VMware - VI Deploy, Secure & Analyse 3.5 - WN vSphere 4

• SAN/Backup : FalconStor / NetVault de Quest Software / Overland / Cisco & Brocade (Switch FiberChannel) / NetApp (SAN/NAS) / Hitachi Data System (HDS SAN)

• Réseaux : Formation avancée sur équipements Cisco / AeroHive / Extreme Networks / Juniper / Ucopia / PaloAlto Networks

• Monitoring réseaux : Formation sur équipements OPNet / Networks Physics

• Microsoft : Windows Server 2003/2008/2008R2

• SUN : Administration système SOLARIS 8, 9 et 10

• Apple : WebObjets Developper, MacOS X client et serveur

• Antivirus / Antispam / Messagerie : Sophos AV / Sophos PureMessage / Postfix+Dovcot



COMPÉTENCES



# Solutions de virtualisation de serveurs : VMware

# Solutions de virtualisation de stockage : FalconStor (NSS, CDP, HyperTrac)

# Baie de Stockage : NetApp, Hitachi Data System

# Infrastructures “Client léger” : Citrix

# Infrastructures télécom – liaisons fibre optique, autocom VoIP (Alcatel OmiPCX Enterprise)

# Suivi de chantier d’installation de bâtiments : câblage, salle informatique, protection électrique.

Courants forts et courants faibles

# Sécurité des réseaux, Firewall, IDS, VPN multi-sites

# Sauvegarde : Disk to Disk toTape / VTL / LTO

# Déploiement global de Datacenter

# Langages couramment pratiqués : C, C++, Java, Objective C, AppleScript, Shell/Script (Unix), JavaScript, HTLM, PHP

# Bases de Données : FileMaker, SQL, MySQL.

# Administration?: Réseau, Télécom, Base de Données, Mac OS, Windows, Linux, Solaris, SAN,Backup, Serveurs HP, Apple, IBM, SUN.

# Maîtrise complète de l’environnement Apple

Mac OS X Client / Mac OS X Serveur / iOS (iPhone)

# Veille Technologique - Analyses, études techniques et fonctionnelles

# Mise en place de PRA (Plan de Reprise d’Activité).



Membre actif d’Hyperpomme Sud-Ouest (Apple User Group) depuis 1990?- Président depuis 1998

Fonctions au sein de l'association : Animateur/Hotliner/Chargé des relations avec Apple



Membre du programme ADC - Apple Developer Connection -

Membre du programme FSA - FileMaker Software Alliance -

Membre du programme VMTN - VMware?s Technology Network -



