Hélène BARRAUD OUSSET

Depuis 15 ans, je développe et crée des sociétés avec mon associé dans l'univers de la gestion de fortune, de la finance, de l'internet et de la mode.



Tout d'abord j'ai co-fondé le Centre du Patrimoine qui est devenu un des acteurs majeurs de la gestion privée en France, puis nous avons pris des participations dans des entreprises évoluant dans l'univers des médias, de l'internet, de la mode et du conseil en allocation d'actifs.



En 2015, j'ai concrétisé ma passion pour la mode en créant la société QBO qui distribue sous l'enseigne Ma Jolie Robe des produits dédiées à la femme au centre de Toulouse. En 2016 la version shop online sera mise en place.



Au quotidien, je m'occupe principalement des ressources humaines, de la direction financière et je participe activement aux stratégies du groupe. D'un naturel pragmatique mais aussi sympathique, j'attache autant d'importance à la forme qu'au fond dans les relations humaines.



En plein développement, n'hésitez pas à me faire parvenir votre CV et Lettre de Motivation.



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Management

Immobilier

Crédit immobilier