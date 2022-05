Sébastien LEJAY

CIRA de formation, forte expérience dans les installations industrielles (sites chimiques et gaziers classés SEVESO et Atex, sites de fabrication pharmaceutiques et vétérinaires, Aéronautique , Agro-alimentaires, usines incinérations, centrales hydrauliques)

Études de prix et de réalisation, définition de matériel, consultations, approvisionnement, mise en œuvre et mise en service process, régulation et instrumentation





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel