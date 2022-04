Helene BELY

ACTIONS RECRUTEMENTS

- Conduite et aide aux projets de recrutement : annonce et/ou chasse de tête

- Evaluation de profils

- Conseil en gestion de carrières et management d'équipe



BACKGROUND

20 ans d’expérience professionnelle : RECRUTEMENT, CHASSE DE TETE, EVALUATION DE PROFILS, GESTION DE CARRIERES, FORMATION/ACTION EN MANAGEMENT

En entreprises et en sociétés de conseil RH, en lien avec les décideurs

Sociologue et anthropologue de formation



VALEURS

Etre en interaction avec les acteurs de l’entreprise + Proposer des solutions concrètes et les accompagner dans leurs volontés de changement = mon approche et implication professionnelle.



Mes compétences :

APPROCHE DIRECTE

RECRUTEMENT

FORMATION ENTREPRISE MANAGEMENT

ANTHROPOLOGIE

GESTION DE CARRIERE

BILAN DE COMPETENCES

GPEC

EVALUATIONS

PNL

CONDUITE DE PROJET DE DEVELOPPEMENT RH

INGENIERIE DE FORMATION