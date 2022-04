Catherine MENUET

Après avoir travaillé dix huit ans à l'Assemblée nationale, j'ai décidé de m'orienter vers le coaching.

J'accompagne aujourd'hui toutes personnes soucieuses d'avancer dans sa vie avec l'aide d'un professionnel certifié qu'il s'agisse d'un objectif à atteindre, d'un changement de vie personnelle ou professionnelle à gérer, d'une compétence à acquérir….

Je suis profondément persuadée que chacun a le pouvoir et les capacités d'agir sur sa vie pour qu'elle soit plus en harmonie avec ses valeurs, ses compétences et ses objectifs.