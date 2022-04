Anne-Lise RELLET

Dynamique, positive et pugnace, j'accompagne les individus et les équipes dans leur problématique liée au monde professionnel de l'entreprise. Passionnée par la stratégie d'entreprise je m'intéresse particulièrement à la manière dont les hommes,à un niveau individuel et collectif, la définisse et la mette en application. Mon expérience en tant qu'entrepreneur est un atout pour une meilleure compréhension des enjeux. Mon empathie m’amène à chercher chez mes clients les ressources qui leurs permettront d'obtenir ce dont ils ont besoin, dans la problématique définie, par la maîtrise et la pertinence de mon questionnement.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Développement commercial

Stratégie d'entreprise

Création d'entreprise

Développement personnel

Team building

Management

Coaching

Formation