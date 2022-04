Laurence GUYOT MALVAL

Mettre mes compétences de direction opérationnelle , gestion et management d'équipes acquises au sein de l´Entreprise et d'Etablissements Médico-sociaux au service de l'accompagnement des personnes les plus fragiles et de leurs familles et aidants.

> > > Suivi des projets personnalisés des usagers

> > > Direction d'équipes pluridisciplinaires

> > > Mise en œuvre de la démarche d'amélioration continue de la qualité: évaluation interne et externe

> > > Communication interne et externe opérante.

> > > Gestion des ressources humaines.

> > > Sécurité des biens et des personnes

> > > Gestion économique et budgétaire efficiente: élaboration du CPOM

> > > Approche stratégique

> > > Management participatif



Mes compétences :

Economie sociale et solidaire

Force commerciale

Management de proximité

Aptitudes relationnelles

Gestion de la relation client

Budgets

Direction de projet

Travail en équipe