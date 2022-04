Jennifer MARI

2 années d'expérience dans le déploiement des outils du Lean Manufacturing chez un grand constructeur automobile, Renault.

Capacité a m'intégrer facilement dans une équipe acquise lors de mon apprentissage et de mes missions en intérim. Diplôme obtenu par la voie de l'apprentissage associé à 4 années en usine de fabrication.

Capacité à me challenger durablement. J'ai repris mes études tout en élevant mes 2 ans, et j'ai une forte expérience de l'intérim.



Mes compétences :

Lean

VSM

Relevés de mesure

Kaizen

Réduction des coûts

Amélioration continue

5S

Relation fournisseurs

Analyse de données

Lean Manufacturing

Kanban

Microsoft Excel

SIPMECA

Microsoft PowerPoint