Jennifer MAROSELLI-ELICHA

Je suis une étudiante de 22ans sérieuse et motivée, actuellement en première année de communication à l’école Vidal .

Après avoir vécue une année à Londres dans le quartier de Liverpool street et travaillé aux côtés du directeur UK de chez The Kooples dans le quartier de Knightbridge , je suis désireuse de pleins d'autre expériences comme celle ci afin de me constituer un passport professionnel riche et complet pour mon futur professionnel .



Mes compétences :

dynamique

Motivée

Sérieuse