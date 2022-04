Jennifer MARTINEZ (GAILLARD)

Après avoir terminé mes études spécialisées dans le commerce international, et suite à différents stages en France et à l'étranger (Grande Bretagne et Espagne) qui m'ont permis d'acquérir une solide expérience professionnelle, je me suis dirigée vers le monde du transport international afin de maitriser et de comprendre la chaine logistique capitale dans le commerce et surtout dans le commerce international.

J'ai occupé le poste d'agent d'exploitation en transport maritime de marchandises durant 6 mois. Puis à la fin de mon contrat j'ai été embauchée dans une société en pleine création afin de participer à son développement. J'étais en charge de l'approvisionnement, de l'acheminement des commandes import, des relations fournisseurs, de la gestion des stocks et des commandes clients tous réseaux (gestion des commandes directes et animation des VRP, mise en place de contrats de revente). Je me suis également occupée de l'organisation de foires et salons 2008/2009 en France et à l'étranger pour la société et en ce sens ai géré l'aspect communication des produits (publicité magazines et journaux régionaux).

Autonome et investie dans mon travail, l'esprit d'équipe et la communication sont pour moi les points essentiels dans une entreprise qui se veut sérieuse et transparente vis à vis de ses clients.

Le côté opérationnel et la relation clients / fournisseurs sont capitaux dans la fonction que j'exerce.

La situation économique à cette époque n'a pas épargné cette société que j'ai du quitter en septembre 2009.

En octobre 2009, j'ai alors intégré la société Ubifrance où j'occupe le poste de chef de projet information réglementaire sur la zone Asie, Océanie et TOM sur les secteurs Mode - Habitat - Santé et Infrastructures - Transports - Industries.

En contact permanent avec des sociétés engagées dans un processus international, j'interviens au niveau de leur stratégie export, en les informant sur les réglementations dounières (formalités à l'importation, documents, certification et taxation) ainsi que sur la réglementation applicable à leurs produits (normes, composition et étiquetage) dans les pays de destination.



Mes compétences :

Export

International