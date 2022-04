Jennifer MASSON

Depuis Juillet 2010: Intégration du progiciel Loan IQ de Mysis pour une banque de financement française



Février 2010 - Juin 2010: Etude stratégie de connection aux plateformes d'échanges (paiements) pour une banque d'investissement



Août - Décembre 2009: Mise en place d'un outil de suivi du risque de contrepartie pour une banque privée

- > Spécification des calculs d'exposition (calculs de LTV, analyse des stratégies) sur les produits dérivés



Juin - Août 2009: Analyse de la maturité des banques françaises sur les sujets développement durable



Avril 2009 - Juin 2009: Défintion de la stratégie de la ligne Equity Brokerage and Derivatives d'une banque d'investissement



Septembre 2008 - Avril 2009: Mise en place du processus Arbitrage de volatilité dans Murex 3.1 pour un asset manager

- > Définition des besoins, spécifications fonctionnelles et configuration pour les outils de suivi de position, de calcul du PnL, de stress scenarii, de validation de VL



Juin 2007 - Août 2008: Remplacement des outils FO et BO par le progiciel 4Sight

sur le périmètre du Prêts/Emprints de titres, pour une banque d'investissement



Juillet 2005 - Février 2007 : Rénovation de la filière Change pour une banque d'investissement: Diagnostique, Mise en place d'un progiciel FO to BO, Murex 3FB sur le périmètre du change non optionnel



Janvier 2005 - Juillet 2005: Pour une banque d'investissement française à Londres

- > Diagnostique du département Sécurité Financière

- > Mise en place d'un chantier de revue des KYC

- > Développement d'outils



Mes compétences :

Private Bank

Corporate banking

Project management