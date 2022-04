Jennifer MATTIO

Je suis à la recherche d'un emploi, en tant que commercial itinérant ou sédentaire dans le Var et Bouches du Rhône.

Je recherche la nouveauté pour pouvoir relever de nouveaux challenges, dans n'importe quel domaine d'activité.

Personne motivée, déterminée, dynamique, à l'écoute, rigoureuse, organisée, autonome avec un réel sens du travail en équipe et de relationnel.

Mes capacités d’adaptation et de communication me permettront d’être opérationnelle rapidement et d’exécuter consciencieusement les tâches que vous me confierez.

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Mes compétences :

Conseil commercial

Téléprospection

Suivi commercial et administratif

Négociation commerciale

Techniques de vente

Commercialisation des produits techniques

Réalisation de devis

Gestion de la relation client