Jennifer MAYERUS

D'un naturel volontaire et aimant les défis Foodex m'a permis d’évoluer en accédant à plusieurs postes jusqu'à celui que je tiens actuellement. Embauchée en octobre 2008 en qualité d'assistante commerciale j'ai eu l’opportunité de pouvoir évoluer dans le sud lorsque notre succursale s'est ouverte en juillet 2010. J'ai pu continuer ma mission en relation clientèle tout en découvrant la logistique jusqu'au jour ou on m'a proposé de m'essayer aux approvisionnements grand import.

Cette proposition a été un vrai tremplin et une révélation car j'ai tout de suite été à l'aise enfin je me suis sentie à ma place jusqu'à il y a un an ou j'ai pris la responsabilité du service. Foodex Sud est en constante évolution et c'est un réel plaisir de pouvoir aider au quotidien pour son développement.



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Esprit d'équipe

Rigueur