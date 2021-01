Nathalie VAQUANT

Depuis toujours je suis animée par les voyages, les langues étrangères, la découverte des personnes et les contextes multi culturels. C'est ainsi que j'ai choisi mes études et mon métier.



Mes compétences professionnelles et mises en œuvre sont essentiellement :

- négociations de prix et conditions d'achats

- process import

- optimisation des marges et du taux de service

- coordination de différents services pour faire avancer un projet.

- expérience du travail en équipe multi-culturelle et management à distance d'agents étrangers

- anglais courant et bon niveau en espagnol

- fédération autour d'objectifs quantitatifs et qualitatifs



Avec une vision globale de la supply chain, j'ai aujourd'hui réalisé mon projet d'intégrer une entreprise responsable comme Biocoop pour y exercer mes compétences en achats et en import.



Mes compétences :

Sourcing

Achat

Achats responsables

Import

Commerce équitable

Contexte international