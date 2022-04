Dominique VAQUANT

2016 - Nommé au conseil d'administration & à la commission des risques : Mutuelle Klesia-MSG - Groupe Klesia

2012 - Nommé au conseil d'administration : Mutuel Saint Germain





Formation



2008 : Ecole d’ingénieur ESIEE - Mastère Spécialisé en Intelligence Économique

. Veille Concurrentielle & image /. Anti-Blanchiment

. Stratégie /. Prospective

. Mind Management / . Knowledge Management



2006 : CFPB – ITM – Master II : Techniques des Marchés financiers

2005 : CFPB - Ecole des cambistes : Certificat Trader devises

1998 : BTS Comptabilité – Gestion





En mission chez BPE - Banque Privée Européenne. Gestion de Fortune / Middle-Office : Gestion sous-mandat



Précédentes missions effectués auprès de :



. Groupe BNP ( BPSS / Cardif - BNP PARIBAS Assurance / Cortal )

. National-Offshore

. Crédit Agricole S.A

. Alstom Transport

. Groupe Caisse Des Dépôts et Consignation (CDC / CDC IXIS / CDC IXIS AM)

. Société Générale

. Groupe Natixis (Natixis AM - Gestitre)



Compétences



Analyse, Prospective & Veille /Intelligence économique



• Analyse économique & Géopolitique

• Analyse des services à la clientèle retail (Secteur Transport)

• Veille Juridique, technologique et conformité

• Synthèse, élaboration de scénarios et de recommandations

• Veille /Intelligence économique : Digimind, veille image, revue de presse automatique, cartographie des réseaux de lobbying ; gestion de projet, système collaboratif (web 2.0, wiki…), management d’équipe.



Risques & Sécurité



• Analyse des risques marchés financiers

• Prospective des risques opérationnels

• Sécurité (Plan de continuité d’activité)

• Compliance (procédures Anti-blanchiment)



Informatique



• Informatique : Excel - Word – PowerPoint - Bloomberg – Digimind – Factiva - Mind manager – Gantt Project



Langues

• Anglais : Lu, Parlé et Écrit / Espagnol et Allemand : notions



Centre d’intérêts



• Voyage /Géopolitique /Défense & Sécurité /Culture Asiatique/Jet- ski /Internet (Permis B + Permis mer)

• Délégué à la Mutuelle : Klesia-MSG (Intervenant au Conseil d'Administration et à la commission des risques).

Mes compétences :

Géopolitique

Veille stratégique

Veille concurrentielle

Risques majeurs

Veille économique

Finances

Anti blanchiment

Géostratégie

COMPETITIVE INTELLIGENCE

Finance

Réseau