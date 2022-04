Jennifer MAYEUR

English? Please, visit my website and discover my profile: http://jennifermayeur.fr/welcome/



Español? Por favor, mira mi sitio web y descubre mi perfil: http://jennifermayeur.fr/bienvenidos/







Récemment arrivée au Chili après une année passée au Panama, je réside dorénavant à Santiago et suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles.



Extrêmement curieuse, je bénéficie d'un réseau international et parle couramment anglais et espagnol. A l'écoute des besoins de mes employeurs et force de propositions, je suis une personne productive, minutieuse et efficace.



Titulaire d'un Master en communication web et multimedia, je possède une expérience de plus de 5 ans en conception de sites internet, animation de réseaux, relations presse, journalisme, conduite de projets marketing...



Du public au privé en passant par la Freelance, j'ai été formée sur le terrain, au sein de directions de communication et de différentes rédactions. Je m'adapte facilement et rapidement à mon environnement et aux exigences de chacuns.



Constamment à la recherche de nouveaux défis professionnels, j'apprécie le travail en équipe dans une dynamique collaborative.



Experte dans les systèmes d'information-communication, je suis passionnée par les nouvelles technologies, les voyages et la culture.



Mes compétences :

Webmaster

Attachée de presse

Rédacteur

Chargée de communication

Journalisme

Relations presse

Théâtre

Rédaction

Communication

Dossiers de presse