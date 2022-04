Jennifer MAYO

31 ans



DOMAINES DE COMPÉTENCES

-Planification et coordination de projets

-Master Schedule, Organisation et Structuration de projet

-Approvisionnement, ordonnancement, gestion de stock

- Mise en place de procédures

- Contrôle des coûts

- Techniques de commerce international

-Suivi et développement de conditionnements spécifiques







ENVIRONNEMENTS D’INTERVENTIONS

- Industrie du tunnelier

- Nucléaire

- Oil & Gas

- Constructeur automobile

- Métallurgie

- Plateforme logistique





ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES

-GPAO : PRIMAVERA, MS PROJECT ,ARTEMIS

-ERP : SAP, ORACLE, SAGE, GENESYS



Langues:

Espagnole: Compréhension écrite et orale

Anglais: Compréhension écrite et orale



Mes compétences :

Gestion de projets

Consulting

Planification

SAP

Oracle

Automobile

Logistique

Consultant

Ordonnancement

Gestion de projet

Esprit d'équipe

Primavera Fonctions avancées

Autonomie