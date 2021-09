Eddy CHOGNON

Ingénieur Matériaux diplômé d'une école d'ingénieur et d'un master de philosophie en science des matériaux, jouissant d'une première expérience professionnelle en tant que Chef de projet technique chez Alstom Power Hydro SA dans la régulation et Expeditor dans le secteur achat chez General Electric SA. J'ai donc acquis une expérience technique dans le domaine de l'hydraulique et le Oil&Gas et plus précisément dans la gestion de projet et l'interface client/fournisseur.



Mon but est d'évoluer vers un poste d'ingénieur chargé d'affaires, si possible dans le domaine des matériaux, en mettant en avant mon expérience dans le domaine de la gestion de projet et le côté technique acquis lors de mon cursus scolaires à l'étranger.



Mes compétences :

Gestion de projet

Expeditor

Ingénieur Matériaux

Anglais