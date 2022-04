Jennifer MBOUTE GNIMADI

Ayant un intérêt pour les métiers de la production, je me suis orientée vers l'ingénierie des procédés pour comprendre tous les rouages des transformations de matières. Détentrice d'une formation à la fois technique et Managériale garce à mon DUT et mon Master 2, j'ai construit mon projet au cours de mes 18 mois de stages en milieu industriel dont 7 mois en Procédés.Ma dernière expérience qui a porté sur du management de projet, et qui a été particulièrement concluante, m'a apporté une compétence supplémentaire..

aujourd'hui jeune diplômé je suis à la recherche d'un premier emploi me permettant à la fois d'approfondir mes connaissance et d'en acquérir de nouvelles. Je recherche un poste d'Ingénieur Procédés/Méthodes dans l'Industrie.



Mes compétences :

Chimie

Corrosion

Communication

Environnement

Normes ISO

Thermique Énergétique

Labview

Amélioration de process

Amélioration continue

Visual Basic

AutoCAD

Java

Microsoft Project

Microsoft Office

Gestion de projet

Process

MATLAB

SolidWorks Simulation

Hydraulique

Project Management Office