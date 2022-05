Marina ANKIADIS

Diplômée d'un Master en Génie des Procédés, option Environnement (Procédés Chimiques et Traitement des Effluents), ma formation m’a permis d’acquérir de solides bases dans les domaines de l’environnement (traitement des effluents et des déchets, management environnemental) ainsi qu’en procédés industriels.



De plus, mon parcours m’a permis d’obtenir une expérience professionnelle lors de plusieurs stages en entreprises, et donc, de développer de l’autonomie, de la rigueur ainsi que de la méthodologie.



Mon projet est d’intervenir sur des problématiques liées :

- à la gestion et à la valorisation des déchets

- à la mise en place de procédés industriels (dans différents domaines : environnement, chimie,…)

- et à la veille réglementaire.



Mes compétences :

Génie des procédés

Gestion des déchets

Norme ISO 14001

Autonomie

Dépollution

Environnement