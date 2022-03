Jallel IMMEL

Technicien CND chez Comex Nucléaire dans le laboratoire R&D (Marseille).

J'ai acquis tout d’abord, de solides connaissances dans le domaine des techniques de Contrôles Non Destructifs, mais également une forte compréhension du domaine des Matériaux (métaux, alliages, bétons, composites polymères et verres), des structures et des défauts qui leur sont associés.

Développement de projets UT automatisés ou ACFM:

-Zircon/Topaz (ZETEC) == > Phased Array

-Omniscan MX/MX2/SX (Olympus) == > PA/TOFD

-Gekko 64/64 (M2M) == > TFM

-Amigo (TSC) == > ACFM



Mes compétences :

Contrôle non destructif

Science des matériaux

Ultrasons

Soudage