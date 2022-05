Mohamed HADI

Après 11 ans d'expérience dans le domaine de la formation auprès de publics divers (étudiants, salariés, demandeurs d'emploi, chefs d'entreprises), je propose mes prestations d'accompagnement, conseil et formation en tant que freelance.

1 spécialité : le développement commercial des TPE / PME

5 domaines d'intervention :

- Réponse aux appels d'offres

- Relation et orientation client

- Culture numérique orientée commercial

- Efficacité commerciale (techniques de vente)

- Stratégie et image (marketing)



Mes compétences :

Concevoir, organiser, animer, évaluer et faire évo

Informatique

Management

Conseil

Pédagogie

Ressources humaines

Gestion de projet

Formation

Enseignement

Communication