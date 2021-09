Landry FIORINI

Actuellement en deuxième année de DUT Génie Industriel et Maintenance à l'IUT de Chalon-sur-Saône. J'effectue mon année en alternance dans l'entreprise AREVA NP au Creusot. Après validation de mon DUT, je souhaite intégrer une école d’ingénieur en mécanique et génie industriel toujours en alternance afin d'allier la théorie à la pratique et d'avoir un vrai aperçu du monde du travail. Je suis à la recherche d'une entreprise pour effectuer mon alternance d'une durée de 3 ans.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

C2i - Certificat informatique et internet

Travail en équipe

Microsoft Excel

GMAO

Mécanique

Solidworks

HTML

Cascading Style Sheets