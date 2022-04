Jennifer MOURA

Madame, Monsieur ,



Je rentre en formation assistant comptable début septembre dans le but d’obtenir un titre de professionnalisation et je suis à la recherche d’un stage pratique pour deux périodes : du 14 novembre 2016 au 9 décembre 2016 et du. Étant passionné par la comptabilité et les enjeux économiques des entreprises, je serais ravi d’intégrer votre équipe afin de mettre en pratique mes connaissances.