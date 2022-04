Jennifer MOURAD

Jeune diplômée de l’Université d’Amiens, je suis titulaire d’un Master II Activités Bancaires.



Mes expériences acquises dans le domaine bancaire (conseiller commercial dans divers établissements bancaires, stage de six mois dans un établissement bancaire en tant qu’analyste financier, expert crédit et risque) ont développés mon esprit d’analyse et de critique et mon sens des responsabilités et d’initiative.



Mes compétences :

Microsoft Office

Conseil

Communication

Économétrie (Stata)

Règlementation bancaire

Analyse financière