Jennifer Mullot E-PROVENCEASSISTANTE

Mon parcours professionnel dans de grandes entreprises m'a permis de maitriser l’intégralité des processus administratifs et clients/fournisseurs. En effet j’ai pu évoluée dans le domaine commercial avec la définition des limites de crédit et la négociation. Par ailleurs mon cursus m’a permis d’occuper des postes de comptables durant lesquels j’ai pu effectuer des analyses de la balance âgée et enquêtes de solvabilité des clients ainsi que tous les aspects de la comptabilité tiers. Ayant de solides notions en informatique et tableurs, j’ai pu aussi développer divers outils de gestion des comptes sous EXCEL(VBA) avec interfaces graphiques. Faisant preuve d’une aisance relationnelle, je sais travailler de manière transversale avec les différents services concernés.



Mes compétences :

Travail d’équipe

Résolution des problèmes et négociation

Sens de l’organisation

Rapidité d’apprentissage et flexibilité

Souci de la confidentialité

Relation clientèle et souci du service aux client