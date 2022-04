Jennifer MURCEK

En reconversion professionnelle, j'ai intégré la formation "Assistante Ressources Humaines" au sein de l'Afpa de Beaumont, (63).

Mes diverses expériences m'ont permis de développer à la fois une capacité d’adaptabilité et des qualités organisationnelles.

Rigoureuse, volontaire et dotée d'un bon relationnel, je souhaite structurer mon projet professionnel afin d'être opérationnelle et intégrer un service Ressources Humaines.